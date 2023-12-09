Сейшелы признаны самым романтичным местом в мире четвёртый год подряд

Сейшельские острова четвёртый год подряд завоевали звание самого романтического направления в мире на 30-й церемонии вручения премии World Travel Awards 2023, сообщило агентство Tourism Seychelles, маркетинговое подразделение Департамента туризма.
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