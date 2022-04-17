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В МО РФ сообщили об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе Броваров

В МО РФ сообщили об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе Броваров

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары.

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