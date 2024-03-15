Ryzen 7 7840U разгромил Core Ultra 7 155H в скорости работы с ИИ, показали тесты AMD Компани...

Ryzen 7 7840U разгромил Core Ultra 7 155H в скорости работы с ИИ, показали тесты AMDКомпания AMD опубликовала результаты собственных тестов ИИ-производительности мобильного процессора Ryzen 7 7840U с номинальным энергопотреблением 15 Вт и конкурирующего Intel Core Ultra 7 155H с TDP 28 Вт при работе с большими языковыми моделями (LLM) Llama 2 и Mistral Instruct 7B.