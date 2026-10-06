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Регионы России

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Александр Барков пропустит 6-8 недель из-за травмы нижней части тела

Александр Барков пропустит 6-8 недель из-за травмы нижней части тела

31-летний финн получил травму, неудачно упав во втором периоде игры при борьбе за шайбу. После падения у него подвернулась левая нога.

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