Австрийский политик обвинил Меркель в подрывной работе против ЕС

Бывший вице-премьер Австрии осудил скандальные заявления Меркель о Минских соглашениях.Экс-заместитель премьер-министра Австрии, политик Хайнц-Кристиан Штрахе выступил на венском круглом столе, который был посвящён обсуждению украинского конфликта.
Бывший вице-премьер Австрии осудил скандальные заявления Меркель о Минских соглашениях.Экс-заместитель премьер-министра Австрии, политик Хайнц-Кристиан Штрахе выступил на венском круглом столе, который был посвящён обсуждению украинского конфликта.
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