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ВС РФ «Краснополем» уничтожили БМП боевиков ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ «Краснополем» уничтожили БМП боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Нацистские формирования киевского режима не прекращают панических попыток проведения наступательных манёвров, целью которых являются оборонительные линии Вооружённых сил Российской Федерации на Запорожском участке линии боевого соприкосновения.

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