Письмо: "Вырастить свою СЗ для нее"

Это письмо все того же автора, которое он написал до того, как прислал то письмо, которое мы уже разобрали.
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