Бадма Башанкаев обратился в Генпрокуратуру из-за уголовного преследования врачей-гематологов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль ситуацию с уголовным преследованием врачей Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им.