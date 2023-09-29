Бадма Башанкаев обратился в Генпрокуратуру из-за уголовного преследования врачей-гематологов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль ситуацию с уголовным преследованием врачей Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им.
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