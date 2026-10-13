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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забила 3+ гола в 7 матчах подряд. 1.66 – продление тренда с «Галатасараем»

«Галатасарай» примет «Барселону» во 2-м туре общего этапа ЛЧ. Каталонский клуб забил минимум 3 гола в 7 играх подряд во всех турнирах.

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