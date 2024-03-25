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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о распаде дуэта Шанаева – Дрозд: «Они были бы неконкурентоспособны на мировом уровне, а остальное меня не интересует»

Ранее фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прекратили совместные выступления в танцах на льду. Они являются серебряными призерами чемпионата России и финала Гран-при страны сезона-2022/23.

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