Трамп не сможет пойти на требования Путина. Россия продолжит наступление – американский профессор. Единственный вариант завершения конфликта на Украине и установления прочного мира – это признание того, что она никогда не станет членом НАТО.
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