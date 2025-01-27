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Трамп не сможет пойти на требования Путина

Трамп не сможет пойти на требования Путина

Трамп не сможет пойти на требования Путина. Россия продолжит наступление – американский профессор. Единственный вариант завершения конфликта на Украине и установления прочного мира – это признание того, что она никогда не станет членом НАТО.

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