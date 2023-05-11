16 фото достопримечательностей, демонстрирующих разницу между социальных сетей и реальностью

Вопрос к любителям путешествий — сталкивались ли вы с тем, что известная достопримечательность, чьи фото широко распространяют в сети, на самом деле оказалась не такой уж и величественной? Такое разочарование может свалиться на голову каждому.
Вопрос к любителям путешествий — сталкивались ли вы с тем, что известная достопримечательность, чьи фото широко распространяют в сети, на самом деле оказалась не такой уж и величественной? Такое разочарование может свалиться на голову каждому.
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