МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Тебя козла, обязательно повесим, как фашистов после ВОВ вешали, но судить тебя будет Российский суд!👀👍👈😜Галантерейщик и к...
  • Лев Добрый
    Молодец султан, отличная работа, арабам это понравится!👀👍👈😜ЭРДОГАН НАКАЗАЛ З...
  • Silver Kont
    Что, бл...ь, жидовское дерьмо ломанулось в Россию? Нахуй они здесь нужны, пусть там за жидов воюют...МИД РОССИИ СООБЩИ...

СКАНДАЛ С "ЖЕНОЙ ЭКС-НАЧАЛЬНИКА ПУТИНА": НАРУСОВА УМУДРИЛАСЬ РАЗОЗЛИТЬ ОЧЕНЬ МНОГИХ

СКАНДАЛ С "ЖЕНОЙ ЭКС-НАЧАЛЬНИКА ПУТИНА": НАРУСОВА УМУДРИЛАСЬ РАЗОЗЛИТЬ ОЧЕНЬ МНОГИХ

Невероятно, но якобы многочисленные и откровенно негативные высказывания в адрес России и соотечественников не мешают прекрасно жить вдове Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Президенту надо принять правильное решение по Нарусовой, потому что получается, что она многих политиков держит за яйца!👀👈😜😱👍
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх