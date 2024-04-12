Центр общественных связей ФСБ:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцируемого в г.
Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты
Комментарии
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Александр Рус
просто скажите про этих ублюдков и уничтожайте,как все узнаете....хватит быть добрыми!и чистить все стадо ишаков по всей стране....родные кишлаки с ослами ждут их!
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10 час.
вт
виталий ткачев
всё!пора забывать интернационал и т.д.-уже новое племя народилось которое не жило в СССР...сейчас это ИНОСТРАНЦЫ
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6 час.
Alex Nемо
"...иностранец, 2002 г.р., отбывая у себя на родине наказание..." Встаёт вполне себе логичный вопрос - а как он вообще в Россию попал? Какую ответственность понесут те кто это допустил и спонсировал его прибытие, получение легального статуса и т.д.? Вот откуда нужно корни рвать!
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2 час.
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