Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

просто скажите про этих ублюдков и уничтожайте,как все узнаете....хватит быть добрыми!и чистить все стадо ишаков по всей стране....родные кишлаки с ослами ждут их!

Alex Nемо

"...иностранец, 2002 г.р., отбывая у себя на родине наказание..." Встаёт вполне себе логичный вопрос - а как он вообще в Россию попал? Какую ответственность понесут те кто это допустил и спонсировал его прибытие, получение легального статуса и т.д.? Вот откуда нужно корни рвать!