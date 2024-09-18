Паралимпиец Вдовин ответил украинцу, оскорбившему россиянина на Играх в Париже

Украинец Александр Литвиненко, оскорбивший россиянина Евгения Торсунова на Паралимпиаде в Париже, лишь зарядил его на победу, рассказал Metaratings трехкратный паралимпийский чемпион, российский легкоатлет Андрей Вдовин.
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