Жителям Прикамья объяснили, когда уроки в школах будут проводить роботы

В Прикамье стартует пилотный проект по внедрению роботов в образовательный процесс. По словам главы Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Сергея Даллады, список учебных заведений еще не определен.
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