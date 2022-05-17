ЕС хочет пожертвовать климатом для снижения зависимости от России

Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look Евросоюз намерен привлечь 20 миллиардов евро, продав дополнительные квоты на выбросы углерода для финансирования отказа от российских энергоресурсов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look Евросоюз намерен привлечь 20 миллиардов евро, продав дополнительные квоты на выбросы углерода для финансирования отказа от российских энергоресурсов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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