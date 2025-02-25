Зона личного пространства русских: чем она отличается от «европейской»

Россия всегда поражала иностранных гостей, например, европейцев, своими необъятными просторами. Гигантские расстояния между населенными пунктами страны – обычное дело, и это при том, что зона личного пространства у ее жителей практически отсутствует.
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