Виктория Дайнеко заявила, что сильно отравилась

Виктория Дайнеко сообщила о своем отравлении после посещения выставки. Певица утверждает, что после культурного мероприятия она зашла в кулинарию и поужинала, но спустя некоторое время начала плохо себя чувствовать.
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