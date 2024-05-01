Британская газета The Times поиздевалась над канцлером Германии Олафом Шольцев в связи с его недавним безрезультатным визитом в Китай.
КАК БРИТАНСКАЯ ПРЕССА ВЫСМЕЯЛА НЕМЕЦКОГО КАНЦЛЕРА
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Шольц человек без совести и чести, а исполняет обязанности Канцлера Германии. Как его только не называют, но он только улыбается в ответ. Он принёс Германии одни проблемы, а некогда мощное государство стало в Гейропе заложником его продажной политики!
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16 час.
Галина Чужая
А чего ж над Блинкеном не посмеялись?? Или кишка тонка??🤣🤣🤣🤣
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11 час.
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