Геннадий Бережнов

Шольц человек без совести и чести, а исполняет обязанности Канцлера Германии. Как его только не называют, но он только улыбается в ответ. Он принёс Германии одни проблемы, а некогда мощное государство стало в Гейропе заложником его продажной политики!