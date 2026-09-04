Западные страны не заинтересованы в создании справедливого международного суда, они хотят сами быть судьями для остального мира — такое мнение в интервью RT выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который курирует вопросы преступлений киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сжимают кольцо окружения: ВС РФ продолжают уничтожать формирования ВСУ в Харьковской области
- В ответ на угрозы Зеленского: в Минобороны заявили, что Россия нарастит удары по объектам на Украине
- От завода «Фламинго» до табачной фабрики: ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киеве и семи областях Украины
Свежие комментарии
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым