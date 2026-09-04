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«Это система пыточных, издевательств и истязаний»: Родион Мирошник — о созданной на Украине сети секретных тюрем

«Это система пыточных, издевательств и истязаний»: Родион Мирошник — о созданной на Украине сети секретных тюрем

Западные страны не заинтересованы в создании справедливого международного суда, они хотят сами быть судьями для остального мира — такое мнение в интервью RT выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который курирует вопросы преступлений киевского режима.

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