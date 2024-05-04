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Блумберг релокантам - марш домой! Вы нам нужны в России, а не на Западе!

Блумберг релокантам - марш домой! Вы нам нужны в России, а не на Западе!

Англосаксонскую прессу надо уметь читать. Английский (а равно французский) язык вообще известен тем, что слышится совсем не то, что пишется.

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Комментарии
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Валерий Мязин
Вот именно пятая колонна, осинное гнездо в России, которое постоянно шевелится делая укусы.
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15 час.
TF
Tatyana Fedotova
В России и мигрантов хватает, зачем ещё пятую колону релокантами усиливать? Дураки будут власти, если их примут обратно. Я б гражданства лишила. Баба с возу. Кобыле легче. На кой нам они?
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13 час.
И
Иринушка
На фиг нам эти потенциальные полицаи . Драпанули, так пусть не возвращаются.
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12 час.

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