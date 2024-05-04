Англосаксонскую прессу надо уметь читать. Английский (а равно французский) язык вообще известен тем, что слышится совсем не то, что пишется.
Блумберг релокантам - марш домой! Вы нам нужны в России, а не на Западе!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Вот именно пятая колонна, осинное гнездо в России, которое постоянно шевелится делая укусы.
Ответить
15 час.
TF
Tatyana Fedotova
В России и мигрантов хватает, зачем ещё пятую колону релокантами усиливать? Дураки будут власти, если их примут обратно. Я б гражданства лишила. Баба с возу. Кобыле легче. На кой нам они?
Ответить
13 час.
И
Иринушка
На фиг нам эти потенциальные полицаи . Драпанули, так пусть не возвращаются.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии