Указ Путина о Шуфутинском: документ на народного артиста подписан 3 сентября

Владимир Путин подписал указ о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания народного артиста. Документ, появившийся на официальном портале Кремля, закрепил высшую форму признания за мастером, чьи песни стали не просто шлягерами, а голосом целой эпохи.