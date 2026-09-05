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Царьград

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Указ Путина о Шуфутинском: документ на народного артиста подписан 3 сентября

Указ Путина о Шуфутинском: документ на народного артиста подписан 3 сентября

Владимир Путин подписал указ о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания народного артиста. Документ, появившийся на официальном портале Кремля, закрепил высшую форму признания за мастером, чьи песни стали не просто шлягерами, а голосом целой эпохи.

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