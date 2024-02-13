Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Команда сверху: разоблачение Собчак по всем федеральным каналам повергло в ступор россиян. Три программы где её ровняют с землей

Команда сверху: разоблачение Собчак по всем федеральным каналам повергло в ступор россиян. Три программы где её ровняют с землей

Avia.pro - Новости На НТВ совершенно неожиданно вышли фильмы о Собчак, разоблачающие фильмы и первый раз выходят такие фильмы.

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Комментарии
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k
kraft54
послушай,ты.,что думаешь об истреблении палестинцев?не твои ли единоверцы,нацики-фашисты,уничтожают целый народ? Поэтому заткни свой вонючий рот вонючими трусами этой проститутки.
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4 час.
Алексей Сафронов
Нет никакого &quot;разоблачения&quot;! И не будет, пока ВВП крышует эту &quot;кровавую барышню&quot; и её мамам-нарусову. К сожалению, с высоких трибун, 25 лет раздается призыв к ответственности перед Законом, но в жизни России по прежнему сохраняется каста неприкасаемых. Остаётся надеяться что после Победы над мировым нео-фашизмом к высшему руководству государством придёт личность, не отягощенная прежними обязательствами перед алкашом-елькиным и Собчаком.
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47 мин.
Алексей Сафронов
...&quot;кипиш про лошадку не спроста&quot;? Конечно же не спроста, ведь, как и на частых опусах об отмены Пенсионной реформы, на этих горячих темах плодятся любители заработать бабло на их публикациях.
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33 мин.

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