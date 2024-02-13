Команда сверху: разоблачение Собчак по всем федеральным каналам повергло в ступор россиян. Три программы где её ровняют с землей

Алексей Сафронов

Нет никакого "разоблачения"! И не будет, пока ВВП крышует эту "кровавую барышню" и её мамам-нарусову. К сожалению, с высоких трибун, 25 лет раздается призыв к ответственности перед Законом, но в жизни России по прежнему сохраняется каста неприкасаемых. Остаётся надеяться что после Победы над мировым нео-фашизмом к высшему руководству государством придёт личность, не отягощенная прежними обязательствами перед алкашом-елькиным и Собчаком.