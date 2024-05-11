Глава ИИХФ Тардиф назвал ошибкой отсутствие РФ в списке лучших хоккейных сборных

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил отсутствие в инфографике на чемпионате мира 2024 года сборной СССР/России в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии