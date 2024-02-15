Врач Лещенко предупредила о риске отслоения сетчатки из-за близорукости

"Чем выше степень близорукости, тем больше риск отслоения сетчатки из-за ее удлинения. Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка", - пояснила врач.