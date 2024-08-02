НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«У чемпиона России в вольных база легче, чем у Байлс. Она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики». Занин о гимнастке

На это обратил внимание корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Ранее американка Байлс выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже и стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх