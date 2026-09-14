О новомучениках Ясеновацких

Кто вчера, то есть в воскресенье, в храме был (как я, например), тот знает, что13 сентября у нас праздновалось перенесение святых мощей Петра и Февронии и был день памяти Собора новомучеников Ясеновацких.
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