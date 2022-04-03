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Варшава хочет реванша над Москвой

Варшава хочет реванша над Москвой

Увеличение численности армии и накачка оружием говорит об одном: Польша готовится к войне с Россией Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Вадим Трухачё Всеволод Шимов Польша обеспокоена событиями, которые происходят на Украине.

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