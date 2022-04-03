Варшава хочет реванша над Москвой

Увеличение численности армии и накачка оружием говорит об одном: Польша готовится к войне с Россией Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Вадим Трухачё Всеволод Шимов Польша обеспокоена событиями, которые происходят на Украине.