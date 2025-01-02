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Александр Легков: «Всех допустят. Это будущее нашей страны. Вернемся с флагом и гимном. Аминь!»

– В конце 2024-го в нашем спорте произошли знаковые события – в нейтральном статусе на чемпионате мира выступили пловцы, вскоре выступят фигуристы.

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