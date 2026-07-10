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Всё о женщинах

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Летний макияж 2026: новый взгляд на нюд. 7 идей для стильного образа

Летний макияж 2026: новый взгляд на нюд. 7 идей для стильного образа

Летом 2026 нюдовый макияж снова оказался в центре внимания. Это выглядит немного неожиданно, ведь последние месяцы модные показы и соцсети буквально заполнены яркими оттенками, блестками и смелыми экспериментами.

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