Летний макияж 2026: новый взгляд на нюд. 7 идей для стильного образа

Летом 2026 нюдовый макияж снова оказался в центре внимания. Это выглядит немного неожиданно, ведь последние месяцы модные показы и соцсети буквально заполнены яркими оттенками, блестками и смелыми экспериментами.
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