Мантуров завил, что РФ не допустит повторения ситуации с уходом Boeing и Airbus

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Россия не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и Airbus с российского рынка, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеведущему Павлу Зарубину.
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