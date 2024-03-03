У мужчин во всем мире снижается количество сперматозоидов. Почему?

1974 год. Пока газетные обозреватели восторгаются успехами в развитии экстракорпорального оплодотворения и перспективами появления «детей из пробирки», от их внимания ускользает тревожное открытие в области мужской фертильности.
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