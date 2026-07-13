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Смена блядей в зелёном борделе: Перекусят ли горло министру обороны Федорову?

Смена блядей в зелёном борделе: Перекусят ли горло министру обороны Федорову?

На Украине во вторник ожидается смена правительства. Юлия Свириденко покидает кресло премьера. Эта дама играла исключительно техническую роль исполнителя воли Зе-офиса, будучи ставленницей Андрея Ермака, уволенного под давлением Запада.

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