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В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на дому

В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на дому

5 марта стартовала подача заявлений о голосовании на выборах Президента России на дому. &quot;Если избиратель не сможет прийти на свой избирательный участок в дни голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам, то он сможет проголосовать на дому&quot;, – сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

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