В Тульской области стартовала подача заявлений о голосовании на дому

5 марта стартовала подача заявлений о голосовании на выборах Президента России на дому. "Если избиратель не сможет прийти на свой избирательный участок в дни голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам, то он сможет проголосовать на дому", – сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.