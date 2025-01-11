В черноморском городе отбили атаку беспилотников ВСУ

Власти Анапы сообщили об успешно отбитой атаке беспилотников ВСУ Мэрия Анапы в своем Telegram-канале сообщила, что 11 января после полуночи город атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.
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