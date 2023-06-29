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Оркестр Общевойсковой академии ВС РФ даст концерт в Саду имени Баумана в рамках программы «Военные оркестры в парках»

Оркестр Общевойсковой академии ВС РФ даст концерт в Саду имени Баумана в рамках программы «Военные оркестры в парках»

Завершится музыкальный марафон на Красной площади XVI Международным военно-музыкальным фестивалем «Спасская башня», который пройдёт с 26 августа по 3 сентября.

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