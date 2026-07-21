В Нью-Дели вызвали представителя РФ после гибели индийских моряков

Временный поверенный в делах России в Индии Владимир Ладанов был вызван в МИД этой страны после гибели четырех индийских моряков во время удара по судну, выходившему из порта в Одессе, сообщает 21 июля газета The Hindustan Times.
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