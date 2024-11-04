Нефтяная игла 2.0 как путь к богатству

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств», — сказал президент Владимир Путин, выступая на III съезде Федерации независимых профсоюзов России на прошлой неделе.
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