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«Идите в суд»: участок 90-летней челябинки разделили на пять и поставили ЛЭП. Фото

В челябинском поселке Полетаево-2 участок 90-летней бабушки, ветерана труда Любови Игнашкиной, оказался размежеван на пять частей.

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