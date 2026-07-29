Дают три дня: Пленный из ВСУ рассказал, как командиры помогают бежать из части

Военнослужащим открыто предлагали схему ухода в так называемое "самовольное оставление части".Командиры отдельных подразделений Вооружённых сил Украины, по словам военнопленного Александра Карина, фактически подталкивали своих подчинённых к самовольному оставлению частей, предлагая им организованный побег с отсрочкой объявления в розыск.