🇦🇲🇪🇺 Как в Армении обсуждают закон о евроинтеграции перед визитом Каи Каллас В парламенте Армении идет обсуждение законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», который ранее одобрило правительство.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Марта Лаара разбил инсульт после посещения и поучения хохлов,как вести себя с Москвой .....теперь эта чума поехала учить армян.....ждемс Господнего наказания для нее.....
Ответить
18 час.
Свежие комментарии