Знаете, что самое обидное в ремонте? Когда спустя пару месяцев после новоселья понимаешь, что розетка для зарядки телефона осталась где-то за диваном, а выключатель в спальне расположен так, что до него приходится идти через всю комнату в темноте.
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