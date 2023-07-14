Сегодня исполнилось 42 года.Прошедший год целиком и полностью прошел в работе без выходных. Следующий видимо также не даст поводов к праздному тунеядству.
42
Комментарии
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Уфимцев я
Не понял,
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15 час.
Уя
Уфимцев я
...это рефлексия о чем? Чтобы не было мучительно больно в старости вспоминать эти годы воровства, предательства большого и малого. И позора от "договорняков", не-военных действий на поле боя, и генералов-предателей...
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15 час.
Дмитрий
"уже 2-й год как не пишу диссертации и дипломы"... Вот так у нас рождаются якобы ученые и дипломированные специалисты!!!
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14 час.
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