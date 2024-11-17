Рекордное число стратегических бомбардировщиков Ту-95 в воздухе, удары по Украине на сегодня, 17 ноября Юлия СоколоваНа Украине истерика, третий раз на последние дни в воздух поднимаются наши стратегические бомбардировщики.
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