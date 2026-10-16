Певица проболталась, что объезжала пробки на машине с маячками. Если ей помогли сотрудники ведомств, им может грозить уголовкаНародная артистка России Лариса Долина призналась журналистам, что недавно использовала мигалку — опаздывала на концерт к Николаю Баскову и воспользовалась спецсигналами для объезда московских пробок Как считает автоюрист Дмитрий Славнов, у певицы не могло быть таких привилегий.