Певица проболталась, что объезжала пробки на машине с маячками. Если ей помогли сотрудники ведомств, им может грозить уголовкаНародная артистка России Лариса Долина призналась журналистам, что недавно использовала мигалку — опаздывала на концерт к Николаю Баскову и воспользовалась спецсигналами для объезда московских пробок Как считает автоюрист Дмитрий Славнов, у певицы не могло быть таких привилегий.
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