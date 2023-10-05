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МТС оцифровала культурно-образовательный центр на Русском

МТС оцифровала культурно-образовательный центр на Русском

«МТС» обеспечила связью стандарта LTE культурно-образовательный центр на острове Русский. Благодаря установке нового телеком-оборудования воспитанники и педагоги культурного учреждения мирового масштаба получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам экосистемы МТС.

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