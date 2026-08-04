Как выбрать детектор дронов: три класса для разных задач

Когда ко мне в очередной раз обратились с просьбой подобрать универсальное решение, способное одновременно охранять склад, ездить в колонне и помещаться в карман охранника, я сразу поняла, что разговор будет долгим.
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