Европа получила рекордное количество СПГ в 2023 году

Поток сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказался рекордным за все время наблюдений и превысил 131 миллиард кубический метр, сообщают данные Gas Infrastructure Europe.
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