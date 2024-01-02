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Европа получила рекордное количество СПГ в 2023 году

Европа получила рекордное количество СПГ в 2023 году

Поток сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказался рекордным за все время наблюдений и превысил 131 миллиард кубический метр, сообщают данные Gas Infrastructure Europe.

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