Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности гибель работника одного из предприятий Свердловской области

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту возгорания газовоздушной смеси на территории одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила.