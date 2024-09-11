Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности гибель работника одного из предприятий Свердловской области

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту возгорания газовоздушной смеси на территории одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии